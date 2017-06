Brandje in bestelwagen door vodden

Ekeren - De brandweer moest in de nacht van donderdag op vrijdag uitrukken voor een brandje in de laadruimte van een bestelwagen.

In de Beenhouwersstraat in Ekeren werd ’s nachts rookontwikkeling opgemerkt aan de bestelwagen van een schildersbedrijf. De brandweer kwam ter plaatse en merkte meteen een beginnend brandje op in de laadruimte van het voertuig.

De oorzaak ligt wellicht bij een aantal vodden in een afvalbak in de laadruimte. De brandweer had het vuur meteen onder controle en kon erger voorkomen.