Federaal procureur: “Verbied IS-propaganda, zoals kinderporno”

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw, die de leiding heeft over terrorisme-onderzoeken in ons land, pleit ervoor om het bezoeken van jihadistische websites strafbaar te maken.

“Net zoals het verboden is om sites te bezoeken met beelden van kindermisbruik”, zegt Van Leeuw. “Wij zien in onze dossiers geregeld dat een verdachte bijvoorbeeld een video van een onthoofding op zijn gsm heeft staan. Waarom heeft iemand zulke gruwelijke beelden opgeslagen? Of waarom zoekt iemand een video op waarin wordt uitgelegd hoe je een bom moet maken?”

Van Leeuw benadrukt dat het bezit van IS-propaganda strafbaar stellen zeker niet het enige antwoord is op terreur en aanslagen zoals dinsdagavond in het station van Brussel-Centraal. Het lijkt er sterk op dat de dader, Oussama Zariouh, geen deel uitmaakte van een netwerk. Daarover zal pas uitsluitsel zijn na verder onderzoek. In elk geval lijkt de terrorist een moeilijk te traceren profiel te hebben. Hij stond op geen enkele terreurlijst. “Het is onmogelijk om iedereen en alles constant op te volgen. We moeten helaas aanvaarden dat we nooit alle risico’s zullen beheersen.”