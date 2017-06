Kempens koppel met 10 kilo cocaïne opgepakt op Malta

De Maltese politie heeft afgelopen weekend een koppel uit het Kempense Lille betrapt op het smokkelen van tien kilo cocaïne. Carine D. (51) en Johnny H. (46) hebben inmiddels bekend en zitten achter slot en grendel. Hun buren weten niet wat het koppel bezielde. “Dat waren nette mensen”, luidt het.

“Dag buurman, wij vertrekken op vakantie, hè.” Het waren de laatste vriendelijke woorden van Johnny toen hij vorige week, samen met zijn partner Carine, in de auto stapte en de stille Kempen verliet. Bestemming: het zonzekere Italië.

Maar van cocktails drinken en heerlijk baden op het strand zou niets in huis komen. Het koppel zou uiteindelijk naar het uiterste zuiden van Italië rijden en via het eiland Sicilië met een catamaran naar Malta doorreizen. Daar werden ze opgewacht door een undercoveragent van de Maltese politie, die getipt was dat het koppel arriveerde. Hij schaduwde Johnny en Carine en zag hoe ze met hun Seat Ibiza naar een hotel in St. Julian’s reden, zo meldt plaatselijk journalist Matthew Agius, die de eerste zittingen voor de rechtbank bijwoonde. Ze parkeerden hun wagen in een ondergrondse parking. Daar viste Johnny de drugs weer op die hij had verstopt achter het verbouwde dashboard van de wagen.

Het huis dat het koppel huurde in Lille. Foto: rr

Vervolgens ging het koppel het hotel binnen. Later op de dag nam Johnny met een zware tas in de hand een taxi. Enkele agenten onderschepten de wagen en ontdekten de grote pakken cocaïne. Zowel Johnny als Carine werd in de boeien geslagen en opgesloten.

De twee hebben inmiddels bekend dat ze drugs smokkelden. Het handeltje was al sinds april aan de gang. Toen had Johnny al eens vijf kilo cocaïne en wat cannabis naar Malta gebracht. Zijn plaatselijke cliënt zou hem daarvoor 10.000 euro betalen.

“Het koppel blijft voorlopig in hechtenis. Over enkele weken wordt een uitspraak in hun zaak verwacht”, aldus de Maltese advocaat van Carine en Johnny.