Dode man aan Belgische grens stelt Nederlandse politie voor raadsel

Een wandelaar heeft vlak bij de Belgische grens, in het Nederlandse Nispen, een dode man gevonden. Er zijn sterke aanwijzingen dat de man werd vermoord. De politie tast in het duister en doet een oproep.

In Nispen, gelegen tussen Essen en Roosendaal, deed een voorbijganger op 14 juni een gruwelijke ontdekking: langs de kant van de weg vond hij onder een blauw zeil het lichaam van een onbekende oudere man. De passant verwittigde onmiddellijk de politie. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een zwerver ging die zelf het zeil over zich had getrokken, maar een autopsie twee dagen later deed anders vermoeden: de onbekende man werd het slachtoffer van een misdrijf.

Na een week is nog steeds niet duidelijk wie achter de vermoedelijke moord zit. Daarom lanceerde de politie dinsdagavond een oproep in het Nederlandse opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Er liepen intussen tientallen tips binnen. “Die worden allemaal door het onderzoeksteam onderzocht”, klinkt het bij de politie.

De dode man mist een paar tanden en heeft verschillende littekens van krassen over zijn lichaam. Hij droeg een horloge, armband en gouden ketting met een beeltenis van Jezus. De politie is op zoek naar mensen die de man of de sieraden herkennen. De politie vraagt ook dat mensen die vorige week dinsdag 13 juni in de buurt van de Turfvaartsestraat in Nispen zijn geweest zich melden.

Tips? Bel de Nederlands politie op 0031.900.88.44