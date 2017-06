‘Paterstage’ van tien maanden in abdij: “Wij helpen mensen hier om hun roeping te vinden”

Ze waren met drie om de Vlaamse primeur aan te gaan in oktober: de allereerste ‘patersstage’ in de abdij van Averbode. Een jaar lang bidden, eten en in de tuin ploegen met zo’n veertig broeders. Doel: weten wat je wilt in je leven, als een soort spiritueel alternatief voor pakweg een Erasmus- of sabbatjaar. Met het einde van de queeste in zicht heeft één stagiair beslist om ook echt pater te worden, de andere twee worstelen nog een beetje met hun roeping.