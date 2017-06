Groen-Gangmaker houdt zwerfvuilactie

Boechout - Om de problematiek van zwerfvuil blijvend onder de aandacht te brengen houdt Groen-Gangmaker een tweede actie in het centrum van Boechout.

"De vorige editie was een succes", vertelt organisator Joost Derkinderen. "De reacties van de mensen waren heel positief. Dat geeft energie." De tweede actie gaat door op 24/06 van 10 tot 13u. "Als je niet tijdig aanwezig kan zijn, kan je ook later inpikken." Vier ploegen van minstens twee mensen nemen met grijpers en vuilniszakken een aantal straten onder handen. "De straten moeten nog bepaald worden, maar we willen zeker in centrum van Boechout en Vremde zwervuil opruimen."