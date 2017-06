Helft van wegenwerken in de Kempen wordt uitgesteld

“De helft van de bouw- en onderhoudsprojecten van nieuwe wegen en fietspaden in de Kempen schuift met een jaar op”, concludeert Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a) uit het recent goedgekeurde investeringsplan 2017-2019 van het Agentschap Wegen en Verkeer. Onder de werken die helemáál niet doorgaan: de verbinding tussen de Blaubergsesteenweg en Westerlosesteenweg in Herselt. Burgemeester Luc Peetermans (CD&V) is woest en verwijt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) “woordbreuk”.

“Slechts 22 van de 57 geplande projecten die in het meerjareninvesteringsplan van 2016-2018 voor de Kempen stonden, zitten op schema, 29 projecten – 51 procent – is met minstens een jaar uitgesteld. Vijf ervan zijn zelfs niet meer opgenomen in het plan van 2017-2019”, zegt sp.a-parlementslid Jan Bertels, nadat hij uit de Vlaamse begroting van de AWV de Kempense cijfers heeft gedistilleerd. “In totaal is 22,3 miljoen euro aan projecten opgeschoven qua timing. Maar het totaalbudget qua investeringen voor de Kempen in 2017 bedraagt 23,7 miljoen euro. Dat is dus een enorm bedrag.”

Jan Bertels pleit voor meer daadkracht bij de opmaak en uitvoering van het meerjarenplan. “Als een minister zijn handtekening onder een investeringsplan zet, verwacht je dat voor elk project de schop de grond in gaat. Met zo veel projecten die vertraging oplopen, zaai je verwarring bij je lokale besturen en bij de bevolking. Elk jaar aankondigen dat er ongezien veel geld naar weginfrastructuur gaat, om vervolgens de helft niet uit te geven, is in geen goed bestuur. Omdat de daad niet bij het woord gevoegd wordt, blijven de Kempen wachten op goede weginfrastructuur.”