Rijkevorsel - De hevige regen van eind mei en begin juni vorig jaar zorgde voor wateroverlast in bedrijvenzone Vroente en een aantal straten in Sint-Jozef-Rijkevorsel. Het water werd toen met pompen naar het kanaal Dessel-Schoten overgeheveld. Het gemeentebestuur neemt nu maatregelen om soortgelijke problemen in de toekomst te vermijden.

In de Sparrenweg, Heuvelweg en Dellenweg gaat Pidpa de verbinding tussen de Dellenloop en het rioleringsstelsel van die straten ...