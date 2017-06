Deurne - Vlaams Belang pleit voor een neutrale zone voor de inkom van het Openluchttheater in het Rivierenhof in Deurne. “Het is onze taak om de veiligheid te garanderen”, zegt Jan Claessen (Vlaams Belang).

In het Openluchttheater (OLT) in het Rivierenhof in Deurne starten nu zaterdag de zomeroptredens, waar over de hele zomerperiode tienduizenden bezoekers verwacht worden. Vlaams Belang maakt zich zorgen ...