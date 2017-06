Zwemmer stoot op wapens in vaart

Mechelen - Een zwemmer die donderdagavond in Muizen (Mechelen) in de Leuvense Vaart aan het zwemmen was, is op twee wapens gestoten.

Na de melding kwam de politie onmiddellijk ter plaatse. Het eerste wapen had de zwemmer bij zich. De inspecteurs riepen de hulp in van duikers van de brandweer om in de buurt van dierenpark Planckendael naar het tweede wapen te dreggen.

“Er was op geen enkel moment gevaar. De wapens waren gelukkig niet geladen”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek.

Of de wapens gebruikt werden voor een misdrijf, moet nog blijken uit onderzoek. “In onze zone is dat niet het geval”, zegt Van de Sande nog.