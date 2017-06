Bibliotheek Driehoek sluit drie maanden voor renovatie

Ekeren -

Na de installatie van de zelfbedieningstations in bibliotheek Driehoek in Ekeren, volgt een volledige renovatie van het gelijkvloers. Voor deze werken sluit de bib van 1 augustus tot en met 6 november 2017. Tijdens de werken worden alternatieve locaties voorzien en krijgt de lezer extra gunstige leenvoorwaarden. Op dinsdag 7 november kunt u opnieuw terecht in de vernieuwde bibliotheek.