Zone achter Sportpaleis zorgt voor conflict: Merksem wil industrie, Deurne wil recreatie

Deurne / Merksem - De provincie en het district Merksem willen zware, watergebonden industrie achter het Sportpaleis. Dat is tegen de zin van het district Deurne, dat er liever een groene, recreatieve cluster ziet.“Ze moeten zich niet bemoeien, dit is ons grondgebied”, zegt Merksems districtsvoorzitter Luc Bungeneers (N-VA).

Het gebied achter het Sportpaleis is het meest geschikt voor zware, watergebonden industrie. Dat is de conclusie van een studie die de provincie Antwerpen liet uitvoeren. Het onderzoek betekent einde verhaal voor de toekomstdromen van het district Deurne. De districtsraad maakte in maart een unaniem advies over aan het stadsbestuur waarin ze pleit voor minder industrie en meer groen met sportaccommodatie, woningen en horeca. De Deurnese politieke partijen willen zo de omliggende, dichtbevolkte wijken, zoals Kronenburg en Ten Eekhove, meer ademruimte geven.

Het provinciebestuur en Merksemse districtsbestuur daarentegen zijn er voorstander van om de zware, watergebonden industrie in de driehoek van het Sportpaleis te behouden. Sp.a-provincieraadslid Frank Geudens, ook districtsraadslid in Deurne, is allesbehalve tevreden. “De vraag voor dergelijk onderzoek dateert al van jaren geleden”, zegt Geudens. “De essentie, om de wanordelijke zone aan het Albertkanaal te bekijken op vlak van wonen, werken en recreatie, is verdwenen. De insteek was niet meer ‘hoe kunnen deze omgeving beter en vooral aangenamer inrichten’, maar wel ‘hoe kunnen we de aanwezige industrie maximale kansen geven’. De onderzoekers hebben geen omwonenden gesproken en het is duidelijk dat er ook geen deskundige is betrokken. We vragen dus een nieuw onderzoek dat met alle aspecten rekening houdt. We moeten er geen Park Spoor Noord van maken, maar het moet wel iets tof worden. Verschillende bedrijven die er nu gevestigd zijn, willen verhuizen. Dit is een kantelmoment waar we gebruik van moeten maken.”