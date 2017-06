Bart De Wever gaat radio maken

Bart De Wever wordt deejay. De Antwerpse burgemeester is de hoofdgast bij Radio Minerva op zondag 16 juli. De zender nodigt die dag bekende Antwerpenaren uit om een uurtje radio te maken. “Ik ben wat zenuwachtig, maar ik kijk er wel naar uit”, zegt De Wever.

Radio Minerva, de Antwerpse seniorenradio die uitzendt vanuit de Chalet aan de Wandeldijk op Linkeroever, bestaat 35 jaar en zet dat in de verf met een heel ­bijzondere zondag. Elk uur van de dag komt een prominent een uurtje radio maken. Tussen 8u en 9u komt priester Rudi Mannaerts aan de knoppen, later op de dag ook Guy Mortier. Maar om 9u gaat de hoofdvogel de studio in. Tot 10u is het burgemeester Bart De Wever (N-VA) die achter de draaitafel staat.

“Het is voor mij een eerste keer, dus ik ben natuurlijk wel wat zenuwachtig”, bekent De Wever. “Maar ik kijk er alvast naar uit. Ik doe dit graag, uit sympathie voor een ­radiozender die echt is uitgegroeid tot een icoon van onze stad. Ook de locatie aan ­Sint-Anneke Plage heeft een warm plekje veroverd in de harten van vele Antwer­penaren.”

Welke nummers De Wever met de ­Minerva-luisteraars wil delen, daar is de burgemeester nog niet helemaal uit. “Ik ben nog goed aan het nadenken over de platenkeuze”, zegt hij.

Minerva kleurt ook de zomer bij Gazet van Antwerpen. De videoreeks ‘Grijs Gedraaid’ loopt op www.gva.be en in de krant vindt u verhalen over de onverwoestbare Minerva-medewerkers.

Voorzitter Frank Boekhoff (links) in de studio, terwijl presentator Swa De ­Koninck druk bezig is met zijn ­programma. Foto: Patrick De Roo