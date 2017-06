Schepen Duchateau krijgt struisvogelei cadeau

Antwerpen - Volgens ABVV Bouw steekt Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) als een struisvogel de kop in het zand als het over sociale fraude gaat. Ze gaven hem symbolisch een struisvogelei cadeau.

ABVV Bouw klaagt al geruime tijd de sociale fraude aan op bouwwerven van de stad Antwerpen.

“Cijfers van de sociale inspectie spreken voor zich: in 2016 werden op 814 gecontroleerde werknemers maar liefst 70% overtredingen vastgesteld”, zegt Gerd Callebaut, secretaris ABVV Bouw. “Op 308 gecontroleerde zelfstandigen waren zelfs 78% in overtreding met de wet. In 2017 gaan de vaststellingen van overtredingen op Antwerpse bouwwerven onverminderd voort.”

De socialistische vakbond vraagt het stadsbestuur om mee te werken aan mogelijke oplossingen, zoals een charter tegen sociale dumping. “Ondanks de zorgwekkende situatie blijft het stadsbestuur het probleem ontkennen”, zegt Callebaut. “Na maanden stilzwijgen wijst de schepen alle verantwoordelijkheid af door te stellen dat de aannemers zich niet bewust schuldig maken. Dat is struisvogelpolitiek en uitbuiting.”

Schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA) zegt daadwerkelijk bekommerd te zijn over mogelijke sociale fraude op overheidswerven. Hij heeft echter geen weet van deze praktijken.

“Ik krijg daar ook geen meldingen van”, zegt schepen ­Duchateau. “Als de vakbond overtredingen ziet, moet het klacht indienen. ABVV verwijst naar gevallen van zaterdagwerk, maar die waren legaal. In onze contracten met aannemers staan de regels duidelijk opgesteld. Wie die overtreedt, pleegt contractbreuk. Dat wij sociale fraude zouden tolereren, klopt niet.”