Zomerbar Café Kamyon keert terug

Linkeroever - Gelegen aan de oevers van de Schelde opent Café Kamyon het weekend van 7 juli opnieuw de deuren. De bar met maritiem karakter zag het licht in 2015 toen er een gelijknamige voorstelling van de Zomer van Antwerpen plaatsvond.

“Omdat de Zomer van Antwerpen vorig jaar geen voorstellingen op deze locatie had ingepland, zijn we er een jaartje tussenuit gegaan”, vertelt uitbater Raouf ­Faltakh. Samen met schoonbroer Matthias Van Herck en Ella Broos pikt hij deze zomer de draad weer op.

“Want dit jaar speelt Compagnie Marius hier Onze Wederzijdse Vriend, een voorstelling voor telkens zo’n 250 bezoekers. Dat is een pak meer dan twee jaar geleden. Om die reden hebben we de capaciteit van onze bar vergroot”, legt Broos uit.

Café Kamyon zal van vrijdag tot en met zondag telkens vanaf 18u open zijn. “Doorheen de week zijn we enkel geopend voor de mensen die een voorstelling bijwonen.”

En dat vanaf het weekend van 7 juli. “Dan houden we een openingsfeest met optredens, dj’s en een brunch op zondag, al staat dat nog niet helemaal vast. Wat wel zeker is: het belooft hier weer gezellig en relaxed zitten met een prachtig uitzicht, in het zonnetje aan het riet. We willen onze bezoekers een vakantiegevoel in eigen land bezorgen.”

De drie plannen tot midden september op Linkeroever te blijven. “Maar alles zal afhangen van hoe de zomer verloopt. En midden augustus, wanneer de voorstellingen van de Zomer van Antwerpen hier aflopen, zullen we waarschijnlijk onze openingsuren herbekijken.”

Voor alle info en activiteiten: surf naar de Facebookpagina van Café ­Kamyon.