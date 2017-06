Ben Hermans boos na BK tijdrijden: “Dit vind ik niet kunnen”

Ben Hermans mocht als derde weliswaar mee het podium op na het BK tijdrijden in Chimay, maar helemaal tevreden was de renner van BMC toch niet. “Ik verdien het om bij de favorieten gerekend te worden”, beklaagde Hermans zich na afloop over zijn startuur.

Hermans: “Ik stond vorig jaar op het podium van de eliterenners met contract. In Mol-Postel werd ik derde. Toch zet men mij nu in de tweede groep starters. Dat vind ik niet kunnen”, klonk het. “Ik verdien om bij de favorieten gerekend te worden. Ik ben een onderschatte renner. Ik werd in de voorlaatste reeks gestoken. Dit maakt dat er een uur verschil zit tussen mij en de beteren. Ik zeg nu niet dat de weersomstandigheden zo veel verschilden maar het was voor de laatsten toch wel een pak frisser. Ik wil dit enkel maar aankaarten en dit niet als excuus gebruiken. Maar het stemt wel eens tot nadenken”, besloot Hermans.