Balen - De vijfjarige Mon Rotsaert en zijn vader Robin ontdekten afgelopen weekend een zeldzame braamparelmoervlinder in De Most in Balen. Het is de tweede keer dat deze vlinder in Vlaanderen is gespot.

Het gezin Rotsaert uit Balen ging zondagnamiddag picknicken in de omgeving van de Keiheuvel en de Most in Balen. Na het eten gingen Robin Rotsaert en zijn vijfjarige zoon Mon nog even de natuur verkennen. ...