Als we de weerberichten mogen geloven (én dit doen we graag als het er mooi uitziet), wordt het weer een lekker warm weekend. Hallo zon, zee & strand! Heerlijk, zand tussen je tenen, verfrissen in het water en een mooi kleurtje opdoen.

Uiteraard kunnen we niet zonder een aantal benodigdheden voor een deugddoende stranddag ; een fancy zonnebril, een strandtas, een bikini of badpak (nieuwe hype), zonnecrème en een kleurrijke handdoek. Stralend naar het strand met deze musthaves: