Vier verdachten verijdelde aanslag weer vrijgelaten

De vier verdachten die woensdagavond zijn opgepakt in het onderzoek naar de mislukte aanslag in het treinstation Brussel-Centraal, zijn na “een grondig verhoor” weer vrijgelaten. Ze werden niet in verdenking gesteld. Dat meldt het federaal parket donderdag.

De verdachten hadden regelmatig contact met Oussama Zariouh, de man die dinsdagavond een koffer probeerde te laten ontploffen in Brussel-Centraal en vervolgens werd neergeschoten door militairen. Ze werden woensdagavond bij vier huiszoekingen opgepakt. Twee van de huiszoekingen vonden plaats in Koekelberg, één in Anderlecht en één in Sint-Jans-Molenbeek.