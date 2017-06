Ranst - In de Salielaan in Broechem is donderdagnamiddag brand ontstaan in een huis.

“Er is duidelijk een blikseminslag geweest”, zegt commissaris Danny Dewulf van de politiezone Zara (Zandhoven, Ranst). “Er is veel schade aan het dak en aan de veranda. De woning is onbewoonbaar verklaard, de bewoners hebben tijdelijk onderdak gekregen van kennissen.”

Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) kwam zich ter plaatse van de situatie vergewissen. Er vielen geen gewonden.