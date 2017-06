Vier jaar cel gevorderd voor verkrachting van tienermeisje

Het meisje had de beklaagde leren kennen via Netlog. Foto: rr

Antwerpen - Een dertiger uit het Vlaams-Brabantse Roosdaal wordt in Antwerpen vervolgd voor het aanranden en verkrachten van een 16-jarig meisje uit de Rupelstreek. De beklaagde beweerde niet te weten dat ze nog zo jong was en zei dat ze met de seksuele contacten had ingestemd. De procureur vorderde vier jaar cel.

Het slachtoffer had op 3 augustus 2015 aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze de beklaagde vier maanden eerder had leren kennen via Netlog. Hij zei dat hij een escortbureau runde en wilde haar via de webcam zien. Het meisje viel bij hem in de smaak en hij wilde haar als zijn vriendin. Het deerde hem niet dat ze maar 16 jaar oud was, vertelde ze aan de politie.

De beklaagde vroeg naaktfoto’s en wilde haar ook naakt voor de webcam zien. Hij werd steeds veeleisender. Als ze niet op zijn vragen inging, dreigde hij ermee al het pikante beeldmateriaal dat hij van haar had openbaar te maken.

Ze hadden elkaar ook enkele malen ontmoet. Zo had hij haar mee naar een bos genomen, waar ze seks hadden. Het slachtoffer voelde zich er niet goed bij en had de beklaagde tevergeefs gevraagd om te stoppen. Na afloop had hij haar 50 euro en een zak snoep gegeven.

Een kleine maand later had hij opnieuw aangedrongen op seks. Hij had haar daarna de morning-afterpil en een zwangerschapstest gegeven. Hij zei dat ze de keuze had, maar als ze een baby wilde, mocht ze niet naar de politie stappen, want dan zou hun kind opgroeien zonder vader.

Het meisje lichtte uiteindelijk haar vader in en samen trokken ze naar de politie. De beklaagde had nog geen eerdere veroordelingen en werd niet aangehouden. Zijn advocate pleitte voor een straf met uitstel.

Vonnis op 14 september.