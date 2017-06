Van tien naar twaalf jaar cel voor moordpoging op ex-vriendin

Mortsel - Het hof van beroep in Antwerpen heeft Johnny R. (32) uit Mortsel zwaarder bestraft voor de moordpoging op zijn ex-vriendin, die hij twee jaar geleden in het gezicht en in de hals had gestoken. In eerste aanleg had hij daarvoor tien jaar cel gekregen, het hof deed er daar donderdag nog twee jaar bij.

Het slachtoffer had hun relatie in juli 2015 beëindigd, omdat hij extreem dominant en jaloers was. Toen hij vernam dat ze een nieuwe vriend had, kon hij dat niet verkroppen en wilde hij wraak nemen. Hij ging haar op 13 augustus 2015 opzoeken in Lint, ‘om te praten’. Hij had daarvoor wel een broeksriem aangetrokken waarin een mes verborgen zat, en een keukenmes meegenomen.

Op het Kasteelplein had hij haar vastgegrepen en met haar hoofd tegen een muur geslagen. Het slachtoffer kreeg vuistslagen en schoppen tegen het hoofd en werd met een mes in het gezicht en de hals gesneden. Toen getuigen tussenbeide wilden komen, sloeg hij op de vlucht. “Ik kom nog terug om je te vermoorden”, zei hij.

Johnny R. ging daarna gewoon naar zijn werk. De poetsvrouw zag hem zenuwachtig, bezweet en met een snijwonde aan de hand toekomen. Hij werd gearresteerd, toen hij zich liet verzorgen in het ziekenhuis. In de kleedkamer op zijn werk werd later een bebloed t-shirt en een afgebroken mes terug gevonden met daarop het DNA van het slachtoffer.

De beklaagde ontkende dat hij haar wilde doden en dat hij met voorbedachten rade had gehandeld. Zijn advocaat vroeg een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen, maar het hof ging daar niet op in. Bij het bepalen van de straf werd rekening gehouden met de “ongemeen ernstige” aard van de feiten.