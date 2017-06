Zo smaakt de nieuwe Duvel, die ook (nóg) een pak sterker is...

Liefhebbers van Duvel kunnen binnenkort een variant proeven van het bier. Brouwerij Moortgat stelt vandaag een nieuw bier voor: Duvel Barrel Aged. Het bijzondere is dat de Duvel wordt gerijpt op eikenhouten bourbonvaten, wat een nieuwe smaakt geeft aan het gekende bier. Maar opgelet, met zijn 11,5% alcohol is de Duvel Barrel Aged nog wat sterker dan de gewone Duvel, en dus meer iets voor de fijnproevers en niet zozeer voor bij de grote dorst. Het bier is ook vrij gelimiteerd, uit 100 geselecteerde vaten werden uiteindelijk 24.000 flessen getrokken, die vanaf eind deze maand te koop zijn.