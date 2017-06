Club Brugge rondt transfer van Vanlerberghe af: “Wil snel minuten maken”

De transfer van Jordy Vanlerberghe van KV Mechelen naar Club Brugge is helemaal in kannen en kruiken. Beide clubs bereikten woensdag al een princiepsakkoord, donderdag bevestigde Club dat de 20-jarige middenvelder zijn medische testen succesvol aflegde en een vierjarig contract ondertekende.

Vanlerberghe is een polyvalente middenvelder die ook centraal in de verdediging uit de voeten kan. Hij is een jeugdproduct van Malinwa en maakte zijn debuut in de eerste klasse in oktober 2012 in de met 3-0 gewonnen thuismatch tegen Lierse SK. Afgelopen seizoen ontpopte Vanlerberghe zich tot een sterkhouder Achter de Kazerne. Johan Walem beloonde zijn goede prestaties met een eerste selectie voor de Belgische U21 in maart.

“Ik ben heel blij en verheugd om hier te zijn vandaag”, aldus Vanlerberghe op de website van de vicekampioen. “Het is een grote stap, Mechelen is een familieclub en Club een topploeg. Dit is een stap hogerop en ik ga er alles aan doen om het te doen slagen. Ik hoop snel bij de groep aan te sluiten, concurrentie is er altijd maar ik wil snel minuten maken.”