BOEK. Karin Slaughter - Goede dochter

Het zorgeloze leven van de familie Quinn, vader Rusty, moeder Harriet en de zusjes Charlotte en Samantha, wordt wreed verstoord door een gruwelijke aanslag. Harriet sterft en Samantha is getekend voor het leven.

Over wat er die avond nog gebeurde, hullen Rusty en Charlie zich in het diepste zwijgen. Achtentwintig jaar later is Charlie opnieuw getuige van een traumatische gebeurtenis, waardoor pijnlijke herinneringen naar boven komen. Samen met Rusty en de uit New York teruggekeerde Sam gaat ze resoluut in de tegenaanval. Alweer een superieure misdaadroman van Karin Slaughter waarin ze sociale thema’s als de desintegratie van het gezin, de vreemde capriolen van een onvolmaakt juridisch systeem en de desastreuse gevolgen van structurele armoede in een spannend verhaal weet te verwerken. The queen of crime, indeed!

Karin Slaughter, Goede Dochter, 506p, 19,99 euro