Mercado gaat deze zomer enkele weken dicht

Antwerpen - Mercado, de overdekte foodmarket aan de Antwerpse Groenplaats, sluit deze zomer enkele weken de deuren. Reden is dat er door het warme weer te weinig bezoekers naar de markt komen.

Mercado zal een maand de deuren gesloten houden, van 17 juli tot en met 13 augustus. De uitbaters maken van de sluiting gebruik om nieuwe ideeën op te doen om de overdekte markt te vernieuwen.

Er is ook goed nieuws, want de Mercado blijft tot april 2018 in het voormalig postgebouw aan de Groenplaats. Dat is langer dan oorspronkelijk gepland was.