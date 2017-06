Hermien Peters pakt met zege A-finaleticket op EK kajak U23

Op het EK U23 kwamen Hermien en Artuur Peters in de namiddag van de openingsdag de wedstrijdbaan op voor hun voorwedstrijden in de K1 500m. Bij de vrouwen is dit nummer - in tegenstelling tot bij de mannen - wel olympisch.

Hermien Peters deed de sterke prestatie, die haar broer Artuur in de ochtendsessie leverde, fijntjes over. Ook Hermien won haar voorwedstrijd en net als Artuur liet zij ook de snelste tijd van de negentien kajaksters noteren. De Neerpeltse kwam halfweg als tweede door. De Zweedse Linnea Stensils, 7de op de Spelen in Rio, moest in de tweede wedstrijdhelft wel haar meerdere erkennen en dus het enige finaleticket aan onze landgenote laten. Na haar overtuigende prestatie komt Hermien Peters zaterdag, ondanks haar recente examens, wel als één van de grootste medaillekanshebbers aan de start.

Artuur Peters was enkele minuten later aan zijn tweede voorwedstrijd toe. Hij startte in de K1 500m, geen olympisch nummer en ook niet zo meteen zijn specialiteit. Toch leverde de 20-jarige Neerpeltenaar alweer een schitterende race af. Hij finishte als tweede en werd enkel voorafgegaan door favoriet Oleh Kukharyk, winnaar van de eerste Wereldbekerrace en onlangs nog derde in de tweede Wereldbekerrace in Szeged. Bovendien realiseerde Artuur ook nog de tweede snelste tijd van de éénentwintig deelnemers, een prestatie waarmee hij dus de halve finalerace, die hij vrijdag zal peddelen, met veel vertrouwen mag tegemoet zien.

Voor Hermien en Artuur Peters kan dit EK U23 alvast al niet meer stuk. Na dag één hebben ze op dit EK al elk één finaleticket en één besttijd op zak.

Resultaten:

Mannen U23:

K1 500m: 21 kajakkers, drie voortwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de A-finale, van twee tot zeven varen de halve finale.

Eerste voorwedstrijd:

1. Oleh Kukharyk (Oek) 1:37.656

2. ARTUUR PETERS (BEL) 1:39.680

3. Petar Milkovic (Ser) 1:41.020

4. Lars Ullvang (Noo) 1:41.044

5. Albert Marti (Spa) 1:41.880

Artuur Peters (Neerpeltse WC) vaart vrijdagochtend de halve finale.

Vrouwen U23:

K1 500m: 19 kajaksters, drie voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de A-finale, andere kajaksters moeten naar de halve finale.

Eerste voorwedstrijd:

1. HERMIEN PETERS (BEL) 1:50.444

2. Linnea Stensils (Zwe) 1:50.644

3. Sara Mihalik (Hon) 1:53.288

4. Rebeka Simon (GBr) 1:53.796

5. Liudmyla Kuklinovska (Oek) 1:53.928

Hermien Peters (Neerpeltse WC) vaart zaterdag de A-finale