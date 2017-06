Ann-Sophie Duyck ziet af, maar is opnieuw de best Belgische tijdrijdster: “Asfalt smolt door de warmte”

Ann-Sophie Duyck won op het Circuit in Chimay een vierde Belgische tijdrittitel op rij. Op ruime achterstand eindigde Isabelle Beckers tweede voor Julie Van De Velde, een atlete die pas in oktober naar de wielersport overstapte.

Aan het keerpunt had Duyck, die toen al 1’ sneller reed dan de rest, al gewonnen spel. “Een trui is een trui en dus was het de bedoeling om met zo veel mogelijk voorsprong te winnen. Het is een mooi, maar niet te onderschatten parcours. De wind had vrij spel in de open vlakten. Smeltende asfalt in de bochten zorgde ervoor dat ik geen overbodige risico’s nam.”

“Maar tijdens het WK in Qatar was het pas warm. Daar hebben we wel wat lessen getrokken en dat is me goed gelukt. Ik dronk voldoende, had ijsblokjes mee en slaagde erin zo lang mogelijk mijn kerntemperatuur zo laag mogelijk te houden. Ik reed constant tegen de limiet aan, maar werd wel geholpen door het feit dat Lotte Kopecky alsnog moest afmelden door ziekte en dat Sofie De Vuyst eveneens niet aanwezig was. Maar ik heb toch maar netjes mijn vierde opeenvolgende titel binnen.”

Duyck won eerder dit seizoen al een rit in de Semana Ciclista Valenciana, het PK-tijdrijden in Ruddervoorde en twee weken geleden een tijdrit in Slovenië. “Zondag start Ann-Sophie met enige ambitie in het BK in Antwerpen. Voor een kampioenschap ben ik altijd gemotiveerd. Dat ik het alleen moet uitzingen, is een minpunt”, zegt de renster uit Hulste van het Drops Cycling Team.

Isabelle Beckers: “Het hoogst haalbare”

Op ruim twee minuten van Ann-Sophie Duyck veroverde de Limburgse Isabelle Beckers (Lotto-Soudal) het zilver. “Vooraf tekende ik hier voor”, vertelde Isabelle na de huldiging. “Tijdens de wedstrijd dacht ik dat ik niet goed bezig was, maar ik pepte mezelf steeds opnieuw op. Toen ik hoorde dat ik de beste tussentijd had (Duyck moest dan nog passeren aan het tussenpunt) gaf me dat een boost. Met zelfmedelijden ben je niets in deze discipline. Iedereen heeft het lastig in deze extreme warmte. Vooraf hoopte ik op het podium. Deze medaille is een geweldige opsteker naar het BK in Antwerpen toe.”

Julie Van De Velde: “Een complete verrassing”

Julie Van De Velde stapte in oktober over van het atletiek naar de wielersport. “Ik had teveel last van blessures”, zegt de Artrijkse van het Meubelen Gaverzicht-Glascentra Cycling team. “De voorbije nam ik ook deel aan enkele veldritten, maar dat beviel me niet echt goed. In Ruddervoorde werd ik al tweede na Ann-Sophie Duyck in het PK-tijdrijden. Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Bij het aansnijden was ik content met een stek bij de beste tien. In mijn stoutste dromen hoopte ik op de eerste vijf”, glunderde de bronzen medaillewinnares.

Uitslag (13 deelneemsters):

1. Ann-Sophie Duyck (Drops CT) de 25,6 kilometer in 35:20 (gem 43,12 km/u)

2. Isabelle Beckers op 2:13

3. Julie Van De Velde 2:51

4. Nathalie Verschelden 3:13;

5. Demmy Druyts 3:28;

6. Valerie Demey;

7. Sarah Inghelbrecht 4:28;

8. Mieke Leeman 4:34;

9. Saartje Vandenbroucke 4:51;

10. Eva Maria Palm 5:13;

11. Annelies Dom 5:31;

12. Fien Delbaere 7:04;

13. Evelien Deltombe 8:45

