Linkeroever - Wat is er zaliger dan op een zonnige avond een ‘terrasje te doen’ op Sint-Anneke? Wij geven je alvast zeven tips mee...

1. Captain’s Lounge

De uitbating van het clubhuis van de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) is nu al enkele jaren overgedragen aan cateraar Salons de Boeck. De familiezaak die in 1920 is gesticht, ...