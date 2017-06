Discotheek Carré neemt deze zomer afscheid van iconische jukebox aan voorgevel

Willebroek - Bestuurders die via de A12 van Brussel naar Antwerpen rijden, zijn vertrouwd met de grote jukebox op de voorgevel van discotheek Carré. Maar sinds begin deze week is er vreemd genoeg niets meer te zien van die iconische jukebox.

Tim Van Campenhoudt, manager van discotheek Carré, stelt de fans alvast gerust. “De jukebox verdwijnt niet, hij moet gewoon even plaats ruimen voor ons nieuwe zomerconcept Banyu, dat loopt van 24 juni tot 31 augustus. Geen pop-up bar of geen zwembad, wel een totaalbeleving met aangepaste zomerse muziek en zelfs geurtherapie. Omdat de jukebox daar even niet in thuishoort, zal hij tijdelijk schuilen achter een tempeldecor. ”

Discotheek Carré aan de A12 in Willebroek is al 26 jaar een vaste waarde in het Belgische nachtleven en trekt regelmatig internationale sterren aan.