BMC trekt met kopman Porte en Van Avermaet naar Tour de France

Brussel - Richie Porte is de absolute kopman van BMC tijdens de Ronde van Frankrijk. Hij kan volgende maand in zijn jacht op geel rekenen op de steun van onder meer Greg Van Avermaet, de enige Belg in de negenkoppige selectie die donderdag is bekendgemaakt.

“Richie Porte op het podium van de Tour zou een uitstekend resultaat zijn. Maar natuurlijk starten we om te winnen en het geel te veroveren. We zetten alles op Richie. Onze negen renners komen naar de Tour met een goeie conditie en we hebben een sterke ploeg. Toen we in december onze planning opstelden voor de Tour, hadden we deze negen in het achterhoofd”, legt sportdirecteur Fabio Baldato uit.

“Het klassement met Richie Porte is onze prioriteit. Maar met Greg Van Avermaet hebben we ook de olympisch kampioen in de rangen”, vervolgt Baldato. “Hij won al twee Tourritten en droeg vorig jaar de gele trui. Het zou mooi zijn als Greg opnieuw een rit kan pakken.”

Van Avermaet is alvast gemotiveerd. “Ik start zoals elk jaar in de Tour met het doel een etappe te winnen. Na zeges in 2015 en 2016, met de gele trui er vorig jaar bij, zou het heel speciaal zijn om dit jaar een derde rit te winnen. Een aantal etappes ligt me goed. Maar ik ben er eveneens bij om Richie te helpen winnen. Als we Parijs halen met een ritzege en een mooie plaats in de eindstand, zal het voor BMC een succesvolle Tour zijn.”

Naast Van Avermaet en Porte bestaat de BMC-selectie uit de Italianen Damiano Caruso en Alessandro De Marchi, de Zwitsers Stefan Küng, Michael Schär en Danilo Wyss, de Fransman Amaël Moinard en de Ier Nicolas Roche.

De Tour 2017 start op 1 juli in het Duitse Düsseldorf met een individuele tijdrit.

