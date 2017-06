Wielerfreaks kunnen deze zomer élke Touretappe van start tot finish volgen op televisie

Bergetappes werden door de VRT al wel vaker van start tot finish live uitgezonden op televisie maar vanaf deze zomer zal Eurosport élke etappe van de Tour de France integraal uitzenden. Iets voor de échte wielerfreaks...

Vroeger waren van dertien etappes sowieso geen rechtstreekse beelden beschikbaar van het eerste deel, maar dat si vanaf nu wel mogelijk en Eurosport zal daarom elke etappe integraal uitzenden. In totaal betekent dit dat televisiekijkend België bij het ‘Home of Cycling’ maar liefst 25 uur extra live wieleractie voorgeschoteld krijgt vanuit de Ronde van Frankrijk.

Bonus-streams

Via de Eurosport Player kunnen wielerfans niet alleen de televisiebeelden volgen, zij kunnen ook kiezen uit diverse exclusieve bonus-streams waaronder vijf camera’s van motoren die meerijden in de koers en een camera op de finishlijn.

Véél werk voor commentatoren...

Het commentaar bij de beelden op Eurosport 1 en 2, plus de Eurosport Player, komt afwisselend van commentatoren José Been en Jeroen Vanbelleghem. Zij zullen in de vlakkere etappes héél wat werk hebben om de aanloop naar de finale vol te praten... Ze worden voor de analyse en duiding dan ook bijgestaan door voormalig wielerprofs Bobbie Traksel (eerste week) en Karsten Kroon (tweede en derde week).

Eurosport-analist en oud-renner Juan Antonio Flecha staat bij de start en de finish voor de voor- en de nabeschouwing in ‘Tour de France Extra’. Dit dagelijkse programma is voor en na iedere etappe live te zien. Later op de avond (telkens om 21u) blikt drievoudig Tour-winnaar Greg LeMond in ‘le Tour de LeMond’ terug op de etappe van die dag en kijkt hij vooruit naar de komende rit.

De 104e editie van de Tour start op zaterdag 1 juli in het Duitse Düsseldorf. Drie weken later, op zondag 23 juli, finisht de Tour-karavaan traditioneel op de Champs Elysees in Parijs. Dan weten we of Chris Froome z’n vierde eindzege op rij kan pakken of wie de Froome-hegemonie doorbreekt.

Elke etappe zal ook van start tot finish te volgen zijn op onze live-verslaggeving!