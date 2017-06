VDAB-gebouw ontruimd door rookontwikkeling in machinekamer van lift

Antwerpen 2018 - In de Copernicuslaan in Antwerpen is een gebouw van de VDAB donderdagnamiddag tijdelijk ontruimd door rookontwikkeling in de machinekamer van een lift. Eén vrouw zat ook vast in een lift.

De brandweer was opgeroepen voor iemand die vastzat in de lift van de gebouwen van de VDAB. “Ter plaatse bleek er ook een rookontwikkeling te zijn in de machinekamer van de lift”, zegt Kristof Geens, woordvoerder van Brandweer Zone Antwerpen.

Een extra ploeg werd ter plaatse gestuurd om de brand aan een elektriciteitskast te blussen. “Ondertussen is het gebouw volledig verlucht en is het, op de lift na, terug vrijgegeven.”

Het aanwezige personeel werd tijdens de interventie een tijdlang geëvacueerd.