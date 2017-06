Australisch senator Larissa Waters gaf een opmerkelijke speech in het Australische Federaal Parlement. Terwijl ze een uiteenzetting hield over de ziekte stoflong, bleef ze haar 14 weken oude baby borstvoeding geven. Hiermee is ze de eerste vrouw die borstvoeding geeft in het Ferderaal Parlement in Australië nadat het verbod hierop vorig jaar werd opgeheven.