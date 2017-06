Wonen op de wolken in Panorama Tower van Linkeroever

Linkeroever -

Het mooiste uitzicht op Antwerpen heb je vanaf Linkeroever. Maar wat als je daar in de Panorama Tower op de hoogste verdieping woont? Dan tikt ook de haven, het Sint-Annabos, de eerste golfslag van de Westerschelde en bij helder weer zelfs een bol van het Brusselse Atomium aan je raam. Pieterjan Kempynck is de geluksvogel die in de wolken woont. CittA ging bij hem op de koffie, maar die lieten we tot drie keer toe koud worden. Het fenomenale uitzicht zoog ons telkens weer naar het venster.