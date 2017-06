Achtergebleven auto’s worden dit weekend getakeld op BK-parcours in Antwerpen

Antwerpen - Op zondag 25 juni gaat het Belgisch kampioenschap wielrennen door in Antwerpen. Vanaf vrijdag zal de Antwerpse politie achtergebleven wagens langs het parcours laten takelen.

Antwerpen is zondag het decor van het BK wielrennen bij mannen en vrouwen. De officieuze start ligt op de Grote Markt en de officiële aan de Desguinlei. Om het parcours op te bouwen, is het nodig dat straten en parkeerterreinen langs het traject tijdig autovrij gemaakt worden. De nodige signalisatie is door de stad aangebracht.

Verplaats je auto tijdig als je in een zone geparkeerd staat waar een parkeerverbod geldt. Wagens van bestuurders die zich niet aan het parkeerverbod houden, worden op kosten van de eigenaar getakeld. Dit zijn de plaatsen waar een verbod geldt:

Vanaf donderdag

Het is vanaf 22 juni ‘s avonds verboden om te parkeren op het parkeerterrein langs de Desguinlei

Vanaf vrijdag

De Gedemte Zuiderdokken en de Ledeganckkaai worden in de nacht van vrijdag op zaterdag vrijgemaakt.

Vanaf zaterdag

- Auto’s die langs het aangegeven parcours staan, worden getakeld.

- Tegen de avond worden ook de scheldekaaien en de busparkings vrijgemaakt.

- De Singel richting noorden (tussen Kielsevest en Desguinlei) en de Gerard Legrellelaan moeten parkeervrij zijn.

- De winkelstraat in Hoboken (Kioskplaats en Kapelstraat) is parkeervrij vanaf de avond.

Zondag

De Singel ter hoogte van de Desguinlei wordt al in de nacht van zaterdag op zondag vrijgemaakt in de zuidelijke richting.