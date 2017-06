In dit bizarre T-shirt heeft iederéén grote borsten

Niet tevreden met de grootte van je boezem? Dat lost dit bizarre t-shirt zo geheel pijnloos en zonder enige moeite voor je op. Dankzij optische illusie lijkt het immers alsof iedereen die het shirt aantrekt van een indrukwekkend stel borsten voorzien is.

Wie graag wat extra volume aan zijn borstomtrek toevoegt, hoeft geen ingewikkelde ingrepen te ondergaan. Het zogenaamde Illusion Grid t-shirt van het Japanse ekoD Works tovert in een wip een volumineuze boezem tevoorschijn zodra je het hebbeding aantrekt. Dit dankzij de print op borsthoogte die de illusie van een omvangrijke boezem wekt.

Het katoenen t-shirt dat vanaf het najaar van dit jaar te koop zal worden aangeboden is het geesteskind van de Japanse ontwerper Takayuki Fukusawa, hoofd van het bedrijf EkoD Works of Error Code Works. Maar met dit shirt is het bedrijf niet aan zijn proefstuk toe met optische illusies. Japan is overigens niets voor niets the place to be voor gekke gadgets in de vorm van mondstukjes die komaf maken met rimpels ...