De kijkers van ‘Thuis’ zitten in spanning te wachten op de seizoensfinale. Eén heeft in de aanloop daarnaartoe al een leuk filmpje gepost op de Facebookpagina. Zo komen we te weten dat er voor het 22ste seizoen van de Eén-soap 92 potten choco gebruikt zijn en dat er 2.317 kannen (!) koffie gedronken werden.