Man vraagt zich af waarom voordeur soms plots openstaat. Tot hij dit filmpje maakt

Van zijn buurman kreeg Ben De Keukelaere woensdagavond de waarschuwing dat zijn voordeur plots wagenwijd openstond. En dat was zeker niet de eerste keer. Pas toen de man uit Deinze zag dat zijn kat zich vreemd gedroeg aan de deur, besefte hij wat er aan de hand was.

De afgelopen week was het wel vaker gebeurd: de voordeur des huizes De Keukelaere stond plots wagenwijd open. Eerst dacht Ben dat iemand vergeten was om de deur goed dicht te trekken. Tot het bleef voorvallen.

Ook woensdag kwam de buurman opnieuw melden dat de voordeur openstond. Diezelfde avond stak Ben zijn katten in huis en ging hij zelf op zijn terras zitten. Maar niet veel later zag hij ook zijn huisdieren weer vrolijk rondtrippelen in de achtertuin.

“Ik dacht echt: ben ik nu helemaal gek aan het worden?!”, vertelt Ben De Keukelaere aan Nieuwsblad.be. “Maar donderdagochtend zag ik mijn kat plots raar doen aan de voordeur. Toen ik even later achter de computer zat, hoorde ik de deur plots opengaan. En toen viel mijn frank. De kat kon zelf de deur opendoen!”

Het gezin adopteerde het dier pas een maand geleden van een vrouw die naar een rusthuis moest. Vermoedelijk heeft de poes daar haar trucje geleerd. Vanaf nu gaat de deur dus maar beter op slot...