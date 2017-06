Tsjechisch international Patrik Schick ruilt Sampdoria voor Juventus

De Tsjechische international Patrik Schick zet zijn carrière verder bij Juventus. De 21-jarige aanvaller legt donderdag medische testen af bij de Oude Dame. Daarna wordt de transfer afgerond, zo meldt Juve op zijn website.

Schick komt over van Sampdoria, waar hij ploegmaat is van Dennis Praet. Enkele weken geleden, op 5 juni, speelde Schick nog ruim een uur mee met Tsjechië in de oefeninterland tegen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion. België haalde het met 2-1.

Schick was afgelopen seizoen in het shirt van Sampdoria goed voor 11 competitiegoals in 32 wedstrijden. Juventus, de Italiaanse kampioen en verliezend Champions Leaguefinalist, zou voor de spits 30 miljoen euro op tafel leggen.