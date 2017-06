KRC Genk heeft een mondeling akkoord bereikt met Lierse over de overstap van Manuel Benson. De 20-jarige aanvaller, die in de Luminus Arena Jean-Paul Boëtius moet doen vergeten, zou later deze week medische tests afleggen. Met de overstap zou een bedrag van 1,25 miljoen euro gemoeid zijn. Het zou gaan om een overeenkomst voor 4 jaar.