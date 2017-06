Josje tekent platencontract bij groot label

Haar mooie jaren bij K3 en haar gesmaakte deelname aan ‘Liefde voor Muziek’ hebben Josje Huisman geen windeieren gelegd: ze heeft een platencontract getekend bij Sony Music.

Sony Music Entertainment Benelux stelt Josje Huisman trots voor. “Josje heeft tijdens haar jaren bij K3 maar zeker ook recent in het muziekprogramma ‘Liefde Voor Muziek’ bewezen dat ze een zeer getalenteerde en gewaardeerde zangeres is.”

“Wat weinig mensen weten is dat Josje ook een begenadigd liedjesschrijfster is. Combineer deze elementen met Josje’s unieke présence en je weet dat Nederland en Vlaanderen er een bijzondere artiest bij hebben.”

Josje zal in het Nederlands zingen en deze zomer werkt ze in de studio haar eerste songs af. In het najaar mogen we ons aan een eerste single verwachten.