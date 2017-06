Bieke Ilegems schrijft boek over “leren falen en durven te stralen”

Een terugkeer van het Eén-programma Vind je Lief zat er deze zomer niet in, maar van die nood heeft Bieke Ilegems (45) een deugd gemaakt: ze heeft de handen vrij om een boek te schrijven. De titel valt alvast op: De Zoektocht van een Ouder Meisje naar Eeuwige Schoonheid & Groot Geluk.

Klaar is haar boek nog niet, maar Bieke Ilegems weet wel al op welke dagen in november ze zal signeren op de Boekenbeurs. “Toen ik die data van de uitgeverij doorkreeg, besefte ik: oké, dit is echt.” Zo echt dat het nieuwsanker van de regionale zenders ATV en TV Oost het niet kon laten om de cover al via Facebook en Twitter te verspreiden.

Wat meteen opvalt, is de titel. Die is zo lang dat hij bijna van de cover valt. De Zoektocht van een Ouder Meisje naar Eeuwige Schoonheid & Groot Geluk: daar is over nagedacht. “Ik weet dat een korte titel gebruikelijker is, maar ik wil me afzetten tegen die trend van snel en vluchtig. Op Instagram en Twitter moet het kort en krachtig, maar dat soort boek is het niet.”

Een BV-boek is het, naar eigen zeggen, ook niet. “Ik heb zelfs getwijfeld om op de cover te staan. Mijn foto staat nu áchter de titel, dat vind ik oké. Ik sta daar niet als BV, maar als iedere vrouw van mijn leeftijd die op zoek is. De titel heeft het over een ouder meisje omdat ik dat nu eenmaal ben, maar het is er ook voor jongere meisjes en oudere jongens. Op geluk staat geen geslacht.”

Het idee achter het boek ligt al een paar jaar te rijpen. “Het leek me zinvol mijn zoektocht naar schoonheid te beschrijven, naar geluk en liefde, samen met een aantal experts. Dit boek gaat over leren falen en durven te stralen. Ik vertel het verhaal van mijn detoxkuur van een paar jaar terug, waarom ik al bijna twintig jaar yoga beoefen, wat eten met mij doet.”

Zelfbescherming

“Maar het is geen ‘101 wegen naar geluk en schoonheid’. Ik werp me niet op als expert, ik deel mijn verhaal en zet me op die manier een beetje in mijn bloot gat. Ik ben nogal beschermend over mezelf, maar in dit boek stel ik me kwetsbaar op. Het laagje vernis gaat eraf, want op televisie word je op een voetstuk gezet. Je bent een soort gefotoshopte versie van jezelf. Ik laat nu dus meer van mezelf zien dan normaal.”

Dat ze deze zomer niet met het programma Vind je Lief te zien is op Eén, vindt Ilegems niet meer zo erg. “Ik was triest, maar nu heb ik tijd om te schrijven. Ik moet mijn draai nog vinden, maar ik geniet ervan, het is zelfs therapeutisch. En bij Eén zijn ze me niet vergeten, want ik was vorige week uitgenodigd op hun gezichtendag. Eerst dacht ik dat het een vergissing was (lacht).”