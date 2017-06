Een van de rijkste mensen ter wereld schikt met Brussels parket in zaak van domiciliefraude

Het Brussels parket onderzoekt niet langer of de Franse zakenman Bernard Arnault zich schuldig maakte aan domiciliefraude. De eigenaar van de luxegroep LVMH stemde in met een schikking, zo staat in L’Echo en De Tijd.

De 68-jarige Bernard Arnault, een van de rijkste mensen ter wereld, was in 2011 op de radar van de Belgische justitie beland. De eigenaar van luxemerken als Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, Moët & Chandon, Veuve Clicquot en Christian Dior had de aandacht gewekt met een kapitaalverhoging van 2,9 miljard euro bij zijn Belgische bedrijf Pilinvest.

Brusselse speurders begonnen in 2012 de omstandigheden uit te spitten waarin die monstertransactie had plaatsgevonden. Na een jaar vooronderzoek besloot het parket over voldoende elementen te beschikken om tot een strafonderzoek over te gaan. Dat sloeg evenwel niet alleen meer op de kapitaalverhoging van 2,9 miljard euro, maar ook op mogelijke domiciliefraude. Het Brusselse parket wilde nagaan of Arnault, die een appartement heeft in Ukkel, daar wel voldoende vaak verbleef om aanspraak te kunnen maken op de Belgische nationaliteit, die hij toen had aangevraagd.

Vijf jaar later zijn beide zaken van de baan. Het onderzoek naar de monstertransactie bij Pilinvest had het Brussels parket eerder al afgesloten. En in de zaak van de domiciliefraude heeft Arnault nu ingestemd met een schikking. Dat bevestigde zowel het Brussels parket als de luxegroep LVMH. Welk bedrag gemoeid is met de deal, wilden de twee partijen niet kwijt.