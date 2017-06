Wouter Van Besien tegen Koen Kennis: “U verklaart district Borgerhout de oorlog”

Wouter Van Besien Foto: WAS

Borgerhout - Schepen Kennis (N-VA) schakelt een procedure in om de fietsstraten in Borgerhout toch te kunnen realiseren. “Dit is machtsmisbruik”, zegt Van Besien (Groen).

Schepen van Mobiliteit en Decentralisatie Koen Kennis wil parallel met de Turnhoutsebaan een aaneenschakeling van fietsstraten realiseren. Het Borgerhouts districtscollege schoot vorige week dat plan af omdat er niets wordt gedaan aan het sluipverkeer.

Het schepencollege zet nu een procedure in gang om het conflict tussen stad en district te beslechten. Dit wordt ook toegepast voor de heraanleg van de Boekenberglei, Drakenhoflaan en Gitschotellei. Er komt overleg met de fractieleiders uit de gemeenteraad, de burgemeester en een schepen, de voorzitters van de districtscolleges, de districtsschepenen en de fractieleiders uit de Borgerhoutse districtsraad. Ook zonder compromis kan de stad de fietsstraten doordrukken.

“Mooie project naar de vuilbak”

Koen Kennis Foto: Jan Van der Perre

Groen-fractieleider Wouter Van Besien verwijt Kennis Borgerhout de oorlog te verklaren. “Hij zou beter zijn bevoegdheid Decentralisatie afgeven”, zegt Van Besien. “De schepen zou de autonomie van de districten moeten verdedigen. Dit is machtsmisbruik.” Van Besien krijgt de steun van sp.a.

“Het district verwees dit mooie project naar de vuilnisbak”, zegt Kennis. “De afgelopen dagen hoopte ik nog op een gesprek, maar die boot werd afgehouden. Ik hoop tijdens dit formeel overleg tot een oplossing te komen.”

Open Vld-fractieleidster Annemie Turtelboom neemt Van Besien op de korrel. “Ik hoop dat we nog veel gaan debatteren over fietsstraten, want dan zullen de mensen zien wie er voor de fietsers opkomt.”