Open Vld wil dat stad hinderpremie voorziet voor handelaars Leien als Vlaanderen het niet doet

Antwerpen - Open Vld Antwerpen vraagt een stedelijke hinderpremie voor winkeliers die omzetverlies lijden door de werken van de Noorderlijn.

De Vlaamse regering paste vorige week het systeem van hinderpremies voor KMO’s aan, waardoor handelaars automatisch aanspraak maken op een premie van 2.000 euro wanneer ze hinder ondervinden van werken in hun straat. Dit systeem zou vanaf 1 juli ingaan. Maar de handelaars aan de in juni geknipte Antwerpse Leien grijpen naast deze premie. Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer vraagt de stad om deze handelaars dan zelf te compenseren.

Philippe De Backer Foto: BELGA

“Het systeem van de nieuwe hinderpremies is een ondersteuning voor ondernemers in moeilijke tijden”, zegt De Backer. “Het is echter bijzonder cru dat Antwerpse handelaars aan de knip vanwege de ingangsdatum hier net naast grijpen. Dat is gezien de grote impact van de werken een bijzonder oneerlijke situatie. De stad moet dit recht trekken door de premies zelf toe te kennen.”

Volgens Antwerps schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA) is zo’n premie niet mogelijk wegens gebrek aan een reglement.

“We ondersteunen wel winkeliersverenigingen om activiteiten te organiseren om zo tijdens de werken klanten te trekken”, zegt Kennis. “Ik ga bekijken of de winkeliers die in een latere fase geconfronteerd worden met werken wel in aanmerking komen voor deze Vlaamse hinderpremie.”