Bölöni hoopt op Mbokani, Tchité wil meetrainen

Nu Antwerp met Luciano D’Onofrio en Laszlo Bölöni weet wie de sportieve lijnen zal uitzetten, kan de club starten met de samenstelling van de kern voor komend seizoen. Coach Bölöni ziet Dieumerci Mbokani alvast zitten als aanvallende versterking.

In een vergadering van de sportieve cel werd dinsdag beslist dat Bölöni de komende twee weken aan de slag gaat met de huidige kern en dan een evaluatie maakt van wie er kan blijven en op welke posities er versterking nodig is. Wel is al duidelijk dat de club op zoek gaat naar een nieuwe doelman. Ondertussen hoopt trainer Bölöni alvast op de komst van Dieumerci Mbokani (31). De Congolees geraakte deze week niet door de medische keuring bij Olympiakos en intern noemde de Roemeense coach dat goed nieuws. Bölöni vindt dat zijn ploeg iemand als Mbokani goed kan gebruiken. De gefaalde medische tests baren hem weinig zorgen, omdat Mbokani momenteel met een hamstringblessure kampt die van voorbijgaande aard is. Al wil dat nog niet zeggen dat Mbokani morgen op de Bosuil staat. Antwerp moet eerst onderzoeken of de voormalige spits van Anderlecht en Standard haalbaar is, maar Luciano D’Onofrio kent de transfervrije Mbokani alvast goed genoeg om de eerste contacten te leggen.

De Gouden Schoen van 2012 werd de jongste twee seizoenen door ­Dynamo Kiev uitgeleend aan eerst Norwich en nadien Hull City in de Premier League. Bij Norwich mocht hij nog regelmatig meedoen, maar afgelopen seizoen bij Hull was hij vaak hoogstens invaller.

Geen contract

Intussen heeft er zich nog een andere oud-Standardspits aangediend bij Antwerp. Mémé Tchité (33) heeft aan zijn voormalige baas D’Onofrio gevraagd om de voorbereiding mee te doen bij Antwerp. Hij wil louter zijn conditie onderhouden en vraagt geen contract. Afgelopen seizoen bij White Star speelde hij gratis mee. De sportief directeur van Antwerp heeft de spits laten weten dat hij het zou bespreken met trainer Laszlo Bölöni. Tchité – die een aanbieding uit Indonesië op zak heeft – stelde dezelfde vraag aan Standard, maar technisch directeur Olivier Renard gaf daar geen gevolg aan.