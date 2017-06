Eerste training zonder Rits en Coosemans

De spelers van Malinwa werkten gisteren hun eerste veldtraining af. Ontbraken nog: Cocalic en Leal, die wat langer vakantie hadden, en enkele geblesseerden. Uiteraard Kolovos, Ninis en Moris, maar ook Van Cleemput, Coosemans en Rits. Van Cleemput heeft wat last van de enkel, Coosemans van de hiel.

Rits liep enkele wonden aan zijn voet en been op na een val met de fiets, hij is zeker een weekje out. Jeugdspelers Smolders, Avetisov en Soladio waren er wel bij, net als Adelin Iliescu, een 18-jarige Roemeense doelman die bij de U19 en beloften zal aansluiten. Ferrera laste een lange eerste sessie in, met focus op het loopwerk.