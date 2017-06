Salsadansen voor scholen in Gambia

Deurne / Boechout / Essen - Salsaliefhebbers die hun passie willen delen met anderen kunnen vanaf 30 juni weer terecht in het Boekenbergpark. Salsa Lovers @ The Park wordt er al voor de achtste keer georganiseerd. Deze keer is het evenement gekoppeld aan een goed doel.

De vzw Salsa Lovers organiseert tijdens de vakantiemaanden weer wekelijkse salsa-avonden in het Boekenbergpark. Een evenement dat mensen tot ver buiten Antwerpen aantrekt. Het concept is eenvoudig: een mooie locatie in openlucht, dansbare muziek en gratis toegang voor iedereen.

“Dat het werkt, was vorig jaar al duidelijk”, zegt organisator Pascal Tilborghs (52) uit Boechout. “Mensen hebben nood aan een aangename ontmoetingsplaats met eet- en drinkgelegenheid en natuurlijk een salsa-dansje. In combinatie met een ongedwongen sfeer zijn onze dansavonden ideaal voor een aangenaam avondje uit.

Nieuwigheid

Dit jaar komt het evenement met een nieuwigheid. “We willen met deze salsa-avonden een project steunen voor schooltjes in Gambia”, zegt Pascal. “Aangezien alles gratis is voor onze bezoekers zouden we willen vragen of iedereen die onze dansavonden bezoekt, materiaal wil meebrengen. We denken daarbij vooral aan potloden, balpennen, schriften, kleurboeken tot zelfs voetbal-outfits. We vragen dus geen geld.”

Om alles in goede banen te leiden, is er een lijst met benodigdheden opgesteld. “Ons streefdoel is om iedere vrijdag andere spullen te verzamelen”, zegt de organisator. “De eerste vrijdag gaan we voor de potloden, de volgende vrijdag voor de balpennen, enzovoort. We zullen dit wekelijks communiceren via onze Facebookpagina Salsa Lovers en onze website www.salsalovers.be.”

“Wij begrijpen dat niet iedereen zomaar altijd naar de winkel kan lopen om een potloodsetje aan te kopen, vandaar dat wij zelf een aanzienlijk aantal sets te plaatse hebben. Die kun je aankopen voor 1 euro. Op het einde van de zomer worden de materialen ter plaatse bedeeld door een van onze leden in Gambia. Wij hopen met dit initiatief toch het verschil te maken voor de schoolkinderen daar.”

Dansavonden

De dansavonden vinden elke vrijdagavond vanaf 30 juni tot en met 1 september plaats in het Boekenbergpark in Deurne, telkens van 20 tot 24u. Centraal in het park bevindt zich het openluchtzwembad met daarnaast een paviljoen met groot terras. Bij slecht weer wordt er gedanst in de grote zaal. Vanaf 19u kan je terecht bij de foodtruck voor lekkere snacks of op het terras alvast genieten met een cocktail in de hand. Wie nog geen salsa kan dansen, kan een workshop voor beginners volgen. Die worden regelmatig georganiseerd.

Salsa Lovers @ The Park, Paviljoen @ The Park, Unitaslaan 84 in Deurne.

info@salsalovers.be