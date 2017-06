Een derde minder ongevallen in haven en dat heeft verschillende oorzaken

Er gebeuren fors minder arbeidsongevallen in de Antwerpse haven. Dat blijkt uit een rapport van Vanbreda, de verzekerings­makelaar die de meeste havenarbeiders tegen ongevallen verzekert. Het uitgekeerde schadebedrag is in vijf jaar met 42% gedaald.

Meer dan de helft van de havenarbeiders is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits. Uit een rapport dat de verzekeringsmakelaar vandaag publiceert, blijkt dat het uitgekeerde schadebedrag voor alle ongevallen in de Antwerpse haven in 2016 liefst 42% lager lag dan in 2012. Het aantal havenarbeiders dat door Vanbreda wordt verzekerd, is in dezelfde periode nochtans met 9% gestegen.

Het aantal arbeidsongevallen is met 30% gedaald. Dat het uitgekeerde bedrag voor ongevallen nog meer is afgenomen, wijst erop dat er vooral minder grote ongevallen gebeuren. Bij een gebroken vinger moet er bijvoorbeeld minder geld worden uitgekeerd dan voor een arbeider die zowel zijn been als zijn arm breekt.

“De havenbedrijven hebben in de laatste jaren dan ook veel inspanningen gedaan om de veiligheid te verhogen”, zegt Yann Pauwels, woordvoerder van Cepa, de koepel van havenwerkgevers.

“Er zijn bijvoorbeeld duidelijke afspraken gemaakt over hoe havenarbeiders nieuw aangekomen auto’s van het schip op de terminal moeten rijden en omgekeerd. We hebben ook een onderverdeling in hoofd- en zijbanen gemaakt, met duidelijke aanwijzingen voor stopplaatsen en keerpunten. Voorts geven we sinds kort een op maat gemaakte begeleiding aan bedrijven die hun veiligheid willen opkrikken. We zijn met een vijftal bedrijven begonnen, en willen dat aantal in de toekomst nog uitbreiden.”

Nog werk aan de winkel

Toch is er een kanttekening. De frequentiegraad van de arbeidsongevallen in de Antwerpse haven daalde vorig jaar amper. De frequentiegraad weegt het aantal ongevallen af ten opzichte van het aantal gepresteerde arbeidsuren. In 2012 lag die frequentiegraad op 90,06. Tegen 2015 was die gezakt naar 74,87, maar in 2016 werd de daling amper verder gezet.

“We zijn er inderdaad nog lang niet. Zeker omdat we de frequentiegraad tegen 2020 naar 50 willen laten dalen”, zegt Yann Pauwels.

“Vandaag leidt zo’n 30% van de ongevallen in de Antwerpse haven tot letsels aan de vingers, zoals een vingerbreuk. Daarom hebben we nu tests gedaan met de anti-impacthandschoen. Dat is een handschoen waarmee kuipers, die de lading aan boord van een schip vastzetten, hun vingers beter kunnen afschermen.”

“We hebben nu twee modellen geselecteerd die handig zijn om mee te werken. Vanaf september worden de anti-impacthandschoenen verplicht voor de kuipers in de Antwerpse haven. We hopen dat het aantal vingerbreuken daardoor drastisch wordt teruggedrongen”, zegt Yann Pauwels.